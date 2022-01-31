В Новосибирской области планируют ввести новые антиковидные ограничения

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В Новосибирской области на фоне резкой заболеваемости коронавирусом готовятся ввести новые противоэпидемические меры.

В Новосибирской области направили на рассмотрение губернатору новые антиковидные меры из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Об этом на оперативном совещании 31 января заявил глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«Ситуация сложная. Всего случаев – 5 031, плюс 1 306 случаев за неделю. Видим значительное повышение к предшествующей неделе, рост получили на 75 процентов. Мы практически в два раза приросли по темпам прироста», – сообщил Щербатов.

Глава Роспотребнадзора также отметил, что Новосибирская область официально вошла в реестр регионов, где подтвердили штамм «омикрон». На данный момент в области распространяются в основном штаммы «дельта» и «омикрон».

В связи с этим ведомство подготовило ряд новых предложений для введения дополнительных ограничительных мер. Их передали на рассмотрение губернатору Андрею Травникову. Глава региона пообещал в ближайшее время изучить документ.

По словам Щербатова, в регионе также отмечено превышение эпидемического порога. За минувшие сутки оперштаб зафиксировал рекордные 634 случая COVID-19.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников уже анонсировал, что в Новосибирской области могут ввести дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Предполагается, что власти попытаются перевести максимальное число работников на удалённую работу, снова ограничить заполняемость залов в кинотеатрах, на культурных и спортивных мероприятиях.