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общество

В Новосибирской области 634 человека заразились COVID-19 за сутки

Фото В Новосибирской области 634 человека заразились COVID-19 за сутки
Фото В Новосибирской области 634 человека заразились COVID-19 за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным на 31 января, в Новосибирской области выявлено 634 новых случая заражения коронавирусом.

В Новосибирской области за сутки выявлено 634 новых случая коронавируса. Об этом 31 января на заседании правительства региона рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

«Мы отмечаем рост количества заболевших. За последние сутки ковид подтвердился у 634 человек», – сказал он.

Днём ранее, напомним, в области было зафиксировано 579 новых заражений.

По данным министра здравоохранения, на сегодняшний день в инфекционных стационарах занято 4 235 коек. Свободный коечный фонд составляет порядка 40 %.

В ходе заседания правительства глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов отметил, что за прошедшую неделю, с 24 по 30 января, заболеваемость коронавирусом среди детей в Новосибирской области выросла на 83 %.

Главный санитарный врач добавил, что за минувшую неделю в области зарегистрировали более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом – на 1 306 больше, чем за предыдущие семь дней.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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