Житель Новосибирска с ножом угрожал сотрудникам банка из-за частых СМС-сообщений о долгах по кредиту

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Мужчина ворвался в здание банка на площади Маркса в Новосибирске и угрожал сотрудникам ножом из-за частых СМС-сообщений о задолженности по кредиту.

В минувшую субботу, 29 января, в банк на площади Маркса в Новосибирске пришёл необычный клиент — вооружившийся ножом мужчина. Он угрожал сотрудникам и кидался на них, поскольку устал от постоянных СМС-сообщений о задолженности по кредиту.

Никакого вреда ни работникам, ни посетителям банка нападавший не нанёс, сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия». Его удалось быстро обезвредить и передать полиции.

Точный возраст мужчины неизвестен, но на вид ему примерно 50 лет. Предположительно, есть психические расстройства.

Напомним, ранее в Новосибирске местный житель угрожал ножом сотрудникам продуктового магазина, в котором бесплатно выпил банку пива. Он достал оружие, когда его попросили рассчитаться за товар, и пояснил, что носит его для самообороны.