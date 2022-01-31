Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Житель Новосибирска с ножом угрожал сотрудникам банка из-за частых СМС-сообщений о долгах по кредиту

Фото Житель Новосибирска с ножом угрожал сотрудникам банка из-за частых СМС-сообщений о долгах по кредиту
Фото Житель Новосибирска с ножом угрожал сотрудникам банка из-за частых СМС-сообщений о долгах по кредиту

Фото pixabay.com

Мужчина ворвался в здание банка на площади Маркса в Новосибирске и угрожал сотрудникам ножом из-за частых СМС-сообщений о задолженности по кредиту.

В минувшую субботу, 29 января, в банк на площади Маркса в Новосибирске пришёл необычный клиент — вооружившийся ножом мужчина. Он угрожал сотрудникам и кидался на них, поскольку устал от постоянных СМС-сообщений о задолженности по кредиту.

Никакого вреда ни работникам, ни посетителям банка нападавший не нанёс, сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия». Его удалось быстро обезвредить и передать полиции.

Точный возраст мужчины неизвестен, но на вид ему примерно 50 лет. Предположительно, есть психические расстройства.

Напомним, ранее в Новосибирске местный житель угрожал ножом сотрудникам продуктового магазина, в котором бесплатно выпил банку пива. Он достал оружие, когда его попросили рассчитаться за товар, и пояснил, что носит его для самообороны.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирск
банк
долг
кредит
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11182
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
9078
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
7758
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7589
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7352
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7152
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6044
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская