Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Когда в феврале выходные, сколько в месяце праздников и могут ли заставить сотрудника работать на День защитника Отечества.

Россиян в феврале ожидает всего 19 рабочих дней из-за того, что этот месяц самый короткий в году и в нём произойдёт несколько праздников. Сколько рабочих и праздничных дней в феврале и как изменился производственный график для граждан – читайте в материале Сиб.фм.

Праздники в феврале

В феврале выходные и праздничные дни определяются на основании статьи 112 Трудового кодекса РФ. В зависимости от того, на какое число выпадает праздничная дата, решается, сколько будет дней отдыха. Если событие выпадает на выходной – он переносится на будний день.

Так, в самом коротком месяце года праздником, закреплённом в упомянутом кодексе, является только День защитника Отечества 23 февраля. Число выпадает на будний день, поэтому на другой день выходной не переносится. 22 февраля объявляется сокращённым рабочим днём, поэтому работодатели должны отпустить своих сотрудников на час раньше положенного.

Таким образом, девять выходных ждут россиян в феврале 2022 года:

5–6 февраля (выходные);

12–13 февраля (выходные);

20–21 февраля (выходные);

23 февраля (День защитника Отечества);

26–27 февраля (выходные).

Всего в последнем месяце зимы будет 19 рабочих дней. Несмотря на то что февраль – самый короткий месяц в году, он практически не уступает другим месяцам без праздничных дней.

Согласно 113 статье Трудового кодекса, работодатель не может заставить работать сотрудника 23 февраля. Однако в некоторых случаях специалист может дать согласие на работу по просьбе начальника.

Напомним, ранее Сиб.фм подготовил инфографику по количеству праздничных выходных в 2022 году.