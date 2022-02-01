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Эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 регионе России

Фото Эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 регионе России
Фото Эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 регионе России

Фото Густаво Зырянова

Средние эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России превышены в 71 регионе, сообщили 1 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора.

В России фиксируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди граждан всех возрастов. Эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 субъекте страны, сообщает sova.info со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Уточняется, что на прошлой неделе (24–30 января) заболеваемость была обусловлена респираторными вирусами и вирусами гриппа типа А.

В число регионов, где превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, входит Новосибирская область. Напомним, об этом днём ранее заявил глава местного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Также он отметил, что превышение происходит в основном за счёт взрослого населения и детей в возрасте 7–14 лет.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Россия
Роспотребнадзор
грипп
ОРВИ
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