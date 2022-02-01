«Эти гоблины приходят в огромном количестве»: в Новосибирской области дачники своими силами ловят наркокурьеров

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В ДНТ «Рыболов» под Новосибирском жители уже неделю самостоятельно ловят закладчика наркотиков.

Чтобы добраться до дачного кооператива в Ленинском селе, понадобится примерно час — но расстояние больше чем 30 километров от Новосибирска не пугает тех, кто приезжает туда за «закладками» с наркотическими веществами. Сиб.фм связался с председателем ДНТ «Рыболов» Владимиром, который рассказал, как вторую неделю жители посёлка на 120 домов пытаются оградить себя и свои дома от незваных гостей.

Как рассказал журналисту Сиб.фм Владимир, всё началось во второй половине января: на улицах «Рыболова» появились «странные личности, эдакие зомби», которые постоянно обкапывали столбы и деревья придомовых территорий. По словам председателя «Рыболова», больше недели на территорию посёлка приезжают на автомобилях и приходят пешком по одному, два и даже пятеро человек. Жители собрали инициативную группу, прошлись по раскопанным местам и обнаружили свёртки.

«Мы их не разворачивали, но снаружи они были плотно обмотаны изолентой. Так мы поняли, что к нам наведались закладчики», — рассказал Владимир. Всего инициативная группа жителей обнаружила семь свёртков, почти все — на детской площадке.

Он не исключает, что наркотические вещества размещает на территории кто-то из местных жителей.

«Никого подозревать не могу, но все мы понимаем: сейчас сложные кризисные времена. Возможно, кто-то остался без дохода и решил заработать подобным образом, так что такой вариант не исключён», —

предположил Владимир.

По мнению жителей, кладмен раскладывает наркотики ночью: фотографии, которые жители нашли в телефонах нескольких задержанных ими покупателей, сделаны в тёмное время суток.

Происходящее на территории записывают пять камер, но их устанавливали около десяти лет назад, и многие детали зафиксировать они не могут технически.

«На записях видны лица и даже номера автомобилей, но что с ними делать?» — недоумевает мужчина.

Он уже написал заявление в отдел полиции — туда его перенаправил участковый.

«В полиции мне сказали, что у них нет достаточного количества сотрудников, чтобы нам помочь, и они передадут заявление в специальный отдел», — пояснил Владимир.

Он рассказал, что после этого в ДНТ приехали два оперативных сотрудника: жители передали им найдённые свёртки, но на этом вмешательство правоохранительных органов прекратилось.

«Нам объяснили, что самих употребляющих трогать не имеют права — могут задержать только за хранение и распространение. Или «принять» у нас товарищей, которые раскладывают, если мы их поймаем», —

дополнил Владимир.

Сейчас жители посёлка создали собственную оперативную группу быстрого реагирования: они отслеживают, кто появляется на территории ДНТ.

«Эти гоблины приходят в огромном количестве! Только сегодня человек пять нас посетили, двоих поймали», — рассказал председатель «Рыболова» в разговоре с журналистом.

Пока единственным вариантом жители видят замену шлагбаума на въезде в посёлок высокими воротами, которые можно будет открыть только специальным магнитным ключом.

«Сейчас у нас тут сплошной проходной двор, мы просто в шоке. Представляете, там же играют дети, а эти наркоманы обдолбанные мимо них ходят — это страшно!» —

поделился Владимир.

Напомним, в конце января полиция Новосибирска конфисковала у наркоторговцев более 55 килограммов наркотических веществ. По оценке МВД, их стоимость оценивается в 110 миллионов рублей.

Ещё в декабре 2021 года новосибирские полицейские начали проверку после появления в СМИ информации о массовых рассылках от drug HR-индустрии. В таких сообщениях предлагается стать «кладменом» — курьером, который прячет наркотики в разных точках города.