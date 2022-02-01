«Люди кинулись помогать дедушке»: пассажир такси Uber раскрыл подробности ДТП с гибелью 86-летнего мужчины в Новосибирске

Фото ГИБДД по г. Новосибирску

В Новосибирске автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил пожилого мужчину. Сиб.фм удалось связаться с пострадавшим пассажиром машины – мужчина рассказал, почему считает водителя невиновным в этом ДТП.

Днём 30 января в Железнодорожном районе Новосибирска на улице Челюскинцев водитель машины с наклейкой Uber вылетел на тротуар после ДТП и сбил пожилого пешехода. От полученных травм 86-летний мужчина скончался. Журналист Сиб.фм связался с пассажиром этого такси, который рассказал свою версию случившегося.

В тот день житель Новосибирска Кирилл заказал машину – поездка в такси проходила спокойно, молодой водитель ехал медленно, не отвлекался ни на что.

«Мы ехали в сторону вокзала на зелёный свет. На другой стороне машина разворачивалась на красный свет, и когда мой таксист ехал на зелёный, другой таксист врезался в нас. Машина отлетела в сторону, нас занесло на поребрик. Там всё и случилось», – объяснил Кирилл.

По информации Госавтоинспекции, 54-летний водитель автомобиля Kia Rio в районе дома № 14/2 врезался в автомобиль с наклейкой службы такси Uber, за рулём которого находился 23-летний мужчина. После столкновения иномарку молодого водителя вынесло на тротуар, где она и сбила пешехода.

«Дальше люди кинулись помогать дедушке, вызывали скорую помощь, – продолжил Кирилл. – Но я тогда уже ушёл, тяжело на это было смотреть».

Парень пояснил, что из полиции с ним никто не связывался. Но ему писали представители «Яндекс.Такси» – спрашивали, как он себя чувствует, и предлагали обратиться за страховкой.

«Я тоже получил травмы: растянул шею, получил ушиб груди», – рассказал Кирилл.

Напомним, недавно в Новосибирске пьяная девушка на Mitsubishi сбила двух девочек.

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