На трассе под Новосибирском погибли два человека в ДТП с фурой

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием фуры торговой сети «Лента» и автомобилем ВАЗ-2109.

Смертельная авария произошла утром 1 февраля на трассе в Новосибирской области. Легковой автомобиль столкнулся с фурой торговой сети «Лента», погибли два человека. Об этом сообщили в службе эвакуации «АСТ-54», информацию подтвердили в ГИБДД.

Столкновение произошло примерно в 8:00 на автотрассе Р-255 на границе Болотнинского и Мошковского районов. Известно, что автомобиль MAN торговой сети «Лента» двигался по трассе в сторону Новосибирска. В этот момент он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2109.

«Фура ехала за другим грузовым автомобилем, который начал резко тормозить, пытаясь уйти от столкновения. МАN вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с ВАЗ. Там погибли два человека – водитель и пассажир», – рассказал очевидец.

Напомним, в декабре в Новосибирске произошла страшная авария с 2-летним ребёнком, которого мама везла на санках. На малыша наехала женщина на автомобиле, вместе с родителем она отвезла пострадавшего в больницу. Долгое время он находился в реанимации, однако недавно скончался. Теперь родственники ребёнка ищут свидетелей ДТП и опубликовали видео с места происшествия.