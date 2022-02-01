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В Новосибирске ищут свидетелей смертельного наезда на 2-летнего ребёнка в санках

Фото В Новосибирске ищут свидетелей смертельного наезда на 2-летнего ребёнка в санках
Фото В Новосибирске ищут свидетелей смертельного наезда на 2-летнего ребёнка в санках

Кадр из видео

Родственники погибшего 2-летнего ребёнка опубликовали видео смертельной аварии на улице Выставочной в Новосибирске.

В социальных сетях опубликовали видео смертельного ДТП с участием 2-летнего ребёнка на санках. Авария произошла утром 24 декабря, теперь родственники ищут свидетелей.

Напомним, девушка за рулём внедорожника Mitsubishi Pajero сдавала назад на улице Выставочной. В этот момент она наехала на санки, в которых мама везла 2-летнего ребёнка. В результате водитель вместе с матерью уехали в больницу. Известно, что ребёнок некоторое время находился в реанимации, однако в итоге скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако после смерти ребёнка его переквалифицировали на более тяжкое. Так, в отношении водителя заведено дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Теперь родственники опубликовали запись с моментом аварии и ищут других свидетелей.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло ДТП с участием общественного транспорта: маршрутка с пассажирами врезалась в микроавтобус Toyota Hiace. Известно, что в аварии пострадали минимум четыре человека.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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