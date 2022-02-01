Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

В Новосибирске маршрутка с пассажирами попала в ДТП с микроавтобусом

Фото В Новосибирске маршрутка с пассажирами попала в ДТП с микроавтобусом
Фото В Новосибирске маршрутка с пассажирами попала в ДТП с микроавтобусом

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 31 января в Новосибирске четыре человека пострадали в массовой аварии с участием общественного транспорта.

Массовая авария с участием общественного транспорта произошла вечером 31 января на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали в Новосибирске. Об этом очевидцы рассказали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По данным службы эвакуации, авария произошла рядом с домом № 14 на Вокзальной магистрали. Водитель микроавтобуса Toyota Hiace ехал на зелёный сигнал светофора, ему навстречу на красный выехала маршрутка № 45. В результате столкновения у микроавтобуса буквально оторвало одну из пассажирских дверей.

В оперативных службах сообщили, что в аварии пострадали четыре человека.

Подробности ДТП на данный момент неизвестны. В частности, пользователи в соцсетях задаются вопросом, почему у микроавтобуса оторвало пассажирскую дверь справа, а маршрутка должна была врезаться в Toyota Hiace слева.

Напомним, что в минувшие выходные произошло ДТП с участием курьера на велосипеде службы доставки «Самокат». Молодого человека сбил ехавший позади автомобиль Nissan. В результате парень попал в реанимацию с травмой головы и потерей памяти. Сиб.фм удалось поговорить с его родственниками, они ищут свидетелей аварии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11703
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
10090
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
8093
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7659
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7347
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6710
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей
6224
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская