В Новосибирске маршрутка с пассажирами попала в ДТП с микроавтобусом

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 31 января в Новосибирске четыре человека пострадали в массовой аварии с участием общественного транспорта.

Массовая авария с участием общественного транспорта произошла вечером 31 января на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали в Новосибирске. Об этом очевидцы рассказали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По данным службы эвакуации, авария произошла рядом с домом № 14 на Вокзальной магистрали. Водитель микроавтобуса Toyota Hiace ехал на зелёный сигнал светофора, ему навстречу на красный выехала маршрутка № 45. В результате столкновения у микроавтобуса буквально оторвало одну из пассажирских дверей.

В оперативных службах сообщили, что в аварии пострадали четыре человека.

Подробности ДТП на данный момент неизвестны. В частности, пользователи в соцсетях задаются вопросом, почему у микроавтобуса оторвало пассажирскую дверь справа, а маршрутка должна была врезаться в Toyota Hiace слева.

Напомним, что в минувшие выходные произошло ДТП с участием курьера на велосипеде службы доставки «Самокат». Молодого человека сбил ехавший позади автомобиль Nissan. В результате парень попал в реанимацию с травмой головы и потерей памяти. Сиб.фм удалось поговорить с его родственниками, они ищут свидетелей аварии.