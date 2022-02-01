Новосибирский Минздрав перечислил симптомы для вызова скорой при подозрении на COVID-19

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В новосибирском Минздраве рассказали, при каких симптомах необходимо вызывать скорую на дом или идти в поликлинику.

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало рекомендации при заболевании ОРВИ или COVID-19. Небольшое руководство с первыми симптомами вируса и планом действий появилось на сайте ведомства.

В ведомстве объяснили, что рекомендации были разработаны с учётом возраста пациента, наличия у него каких-либо хронических заболеваний, а также статуса вакцинации.

Так, необходимо обратиться в поликлинику, если у пациента наблюдается температура тела выше 38 градусов. Однако необходимо, чтобы температура держалась на протяжении не менее двух дней, несмотря на приём жаропонижающих средств. Также при данных симптомах можно позвонить в call-центр поликлиники или единую службу по номеру 112 для дистанционной консультации.

Вызов скорой помощи на дом необходим, если пациент находится в более тяжёлом состоянии. В частности, если у него появилась одышка, чувство нехватки воздуха или затруднение дыхания из-за боли в груди, а также учащённое дыхание. В этом случае нужно позвонить в единую службу по номеру 103.

Напомним, что сегодня по всей России и в мире бушует новый штамм коронавируса «омикрон». Первых заболевших уже обнаружили в Новосибирске – это официально подтверждённые случаи. Но по мнению учёных, если человек сегодня заболевает коронавирусом, у него на 90 % «омикрон».