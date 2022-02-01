Оттепель и снегопады ожидаются в Новосибирске в начале февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот с сайта Gismeteo
Начало февраля в Новосибирске выдастся снежным, но тёплым.
Данные метеорологических сервисов свидетельствуют о потеплении и снегопадах в Новосибирске. Среднемесячная норма последнего зимнего месяца в этом году равна -14,8 градусам, но по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет выше.
По данным сервиса Gismeteo, утром 2 февраля похолодает до -9 градусов, а к ночи столбик термометра опустится ещё немного — до -11. 2 февраля, среда, станет единственным снежным днём на неделе.
К вечеру пятницы, 4 февраля, новосибирцам стоит ждать нового похолодания до -16 градусов (в ночное время). 5-6 февраля, в субботу и воскресенье, будет ощутимо теплее: температура воздуха не опустится ниже -10.
Значительного похолодания стоит ждать только к концу следующей недели: с 9 февраля в Новосибирск придут морозные -20.
Текущая неделя не станет особо солнечной — данные Gismeteo свидетельствуют об облачности. Яркое солнце появится со следующего вторника, 8 февраля.
Напомним, в конце января Сиб.фм приводил предварительные прогнозы на февраль сразу от нескольких метеорологических служб.
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