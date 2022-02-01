Прокуратура оштрафовала новосибирскую компанию на 73 тысячи рублей за свалку навоза

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Новосибирский агрохолдинг «Толмачёвское» получил штраф в размере 73 000 рублей за нарушения утилизации производственных отходов, сообщили 1 февраля в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирской области оштрафовала ООО «Толмачёвское» на 73 тысячи рублей и вынесла предприятию ряд предупреждений, сообщили 1 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что агрохолдинг обезвреживает отходы животноводства (навоз крупного рогатого скота) без лицензии, как того требует законодательство об охране окружающей среды.

Также выяснилось, что предприятие не предоставило в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора декларацию о воздействии на окружающую среду и допустило захламление земель сельхозназначения.

Теперь все нарушения ликвидированы. По инициативе природоохранной прокуратуры агрохолдинг и его директор привлечены к административной ответственности. Проверки продолжаются.

Напомним, ранее прокуратура оштрафовала другую новосибирскую компанию — авиаперевозчика S7. В общей сложности АО «Авиакомпания «Сибирь» должна выплатить за нарушения 200 тысяч рублей.