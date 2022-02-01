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общество

Прокуратура оштрафовала новосибирскую компанию на 73 тысячи рублей за свалку навоза

Фото Прокуратура оштрафовала новосибирскую компанию на 73 тысячи рублей за свалку навоза
Фото Прокуратура оштрафовала новосибирскую компанию на 73 тысячи рублей за свалку навоза

Фото pixabay.com

Новосибирский агрохолдинг «Толмачёвское» получил штраф в размере 73 000 рублей за нарушения утилизации производственных отходов, сообщили 1 февраля в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирской области оштрафовала ООО «Толмачёвское» на 73 тысячи рублей и вынесла предприятию ряд предупреждений, сообщили 1 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что агрохолдинг обезвреживает отходы животноводства (навоз крупного рогатого скота) без лицензии, как того требует законодательство об охране окружающей среды.

Также выяснилось, что предприятие не предоставило в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора декларацию о воздействии на окружающую среду и допустило захламление земель сельхозназначения.

Теперь все нарушения ликвидированы. По инициативе природоохранной прокуратуры агрохолдинг и его директор привлечены к административной ответственности. Проверки продолжаются.

Напомним, ранее прокуратура оштрафовала другую новосибирскую компанию — авиаперевозчика S7. В общей сложности АО «Авиакомпания «Сибирь» должна выплатить за нарушения 200 тысяч рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
прокуратура
Новосибирск
штраф
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