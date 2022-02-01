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В феврале жителей Новосибирска ожидает пять солнечных дней

Фото В феврале жителей Новосибирска ожидает пять солнечных дней
Фото В феврале жителей Новосибирска ожидает пять солнечных дней

Фото pixabay.com

Появился предварительный прогноз погоды на февраль в Новосибирске: месяц будет облачным, тёплым и подарит несколько солнечных дней.

Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на февраль 2022 года. Месяц обещает быть в основном облачным, однако порадует несколькими солнечными днями. Об этом сообщается на сайте World Weather.

Так, первая декада февраля будет самой солнечной – синоптики прогнозируют два ясных дня и один с переменной облачностью. В этот период температура воздуха ночью в среднем составит -9...-12 градусов. Однако 3 и 4 числа ожидаются морозы до -16 градусов. Днём столбики термометров будут показывать -7...-10 градусов.

Вторая декада февраля будет более облачной, лишь 15 числа ожидается солнечный день. Однако она обещает быть более тёплой: ночные температуры повысятся до -10...-13 градусов, днём же максимально холодная температура составит -10, иногда будет потепление до -3...0 градусов. Завершится декада снежными днями.

Самой солнечной будет последняя неделя февраля. Будет два солнечных дня, 23 и 24 числа, а также два дня с переменной облачностью, 25 и 26 числа. Ночные температуры составят -13...-17 градусов, а дневные – примерно -9...-11 градусов.

Напомним, ранее Сиб.фм составил предварительный прогноз погоды на февраль из разных популярных погодных сервисов. Данные у всех немного расходятся, однако месяц в целом обещает быть тёплым.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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