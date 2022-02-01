В Красноярском крае выявили рекордные 2 537 случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

В Красноярском крае обновился рекорд по суточной заболеваемости COVID-19: за последние 24 часа в регионе подтвердились 2 537 случаев заражения, сообщил 1 февраля глава местного управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

За последние сутки в Красноярском крае зафиксировали 2 537 новых случаев коронавируса, сообщил 1 февраля руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Этот показатель стал рекордным с начала пандемии и практически вдвое превысил цифру предыдущего дня: 31 января сообщалось, что за 24 часа COVID-19 выявили у 1 423 человек.

Горяев отметил, что 460 пациентов переносят ковид бессимптомно, а госпитализируют по-прежнему не более 10 % от общего числа заболевших, передаёт «Проспект Мира».

Напомним, что новый рекорд по заболеваемости установился в этот вторник и в Новосибирской области. В регионе зарегистрировали сразу 715 новых случаев. Также стало известно о смерти заразившейся ковидом 7-летней девочки.