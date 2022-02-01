В Новосибирской области COVID-19 подтвердился у 715 человек за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Новосибирске 1 февраля.

Утром 1 февраля в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по суточной заболеваемости – 715 случаев COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 104 583 случая коронавируса, среди которых 12 205 – у детей.

Также за минувшие сутки оперштаб подтвердил смерть 12 пациентов. Среди них девочка 7 лет, пять женщин 38 лет, 63 лет, 69 лет, 86 лет, 96 лет и шесть мужчин 22 лет, 62 лет, 65 лет, 66 лет, 89 лет, 92 лет. За всю пандемию от коронавируса умерли 4 643 человека.

За прошедшие сутки полностью поправились от коронавируса 395 человек, всего выздоровевших – 75 503 пациента.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 737 пациентов, в том числе 173 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 247 человек. На ИВЛ – 45 пациентов», – сообщает оперштаб.

Отметим, что в Новосибирске с начала 2022 года зафиксирована уже вторая смерть ребёнка от коронавируса. В январе от него умерла 3-летняя девочка.

Напомним, что в Новосибирской области заметно увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом или ОРВИ. По последним данным, в регионе заразились вирусами 7,5 тысяч школьников. Однако этот показатель быстро продолжает расти.