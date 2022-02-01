В Новосибирске агрессивный корги напал на чужую собаку

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Житель Новосибирска пожаловался на корги, покусавшего лапу его собаки. По словам мужчины, пёс и раньше вёл себя недружелюбно, но выгуливали его на поводке. На этот раз животное бегало по двору свободно.

Агрессивный корги в Новосибирске напал на чужую собаку. По словам хозяина пострадавшего животного, пса без поводка выгуливала женщина.

Мужчина отметил, что раньше ему и его псу Ричи этот корги уже встречался и вёл себя недружелюбно.

«Но тогда он был на поводке, а в этот раз нет. Собаки сцепились. Наш оборонялся и тоже, наверное, потрепал корги. Но из-за того что та собака низкого роста, она прокусила нашему Ричи лапу», — рассказал сибиряк.

После инцидента мужчина задался вопросом, может ли он добиться от хозяйки напавшей собаки компенсации расходов на лечение своего животного. По словам юриста Алексея Аржанникова, да.

Российское законодательство считает домашних животных, в том числе собак, имуществом (ст. 137 Гражданского кодекса РФ), пояснил эксперт в комментарии «АиФ-Новосибирск». Закон прямо указывает, что «выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц».

«Если имущество гражданина (домашнее животное) было повреждено другим животным, и у гражданина в связи с этим возникли убытки (расходы на лечение), то потерпевший гражданин вправе обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении убытков», — уточнил эксперт.

Также хозяин пострадавшей собаки может заявить на другого владельца в правоохранительные органы: потребовать привлечь его за нарушение законодательства о выгуле собак к предусмотренной законом ответственности, подытожил Аржанников.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом похожем случае, но завершился он трагически. Соседский пёс растерзал собаку горожанки. Женщина после этого обратилась в полицию.