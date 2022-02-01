В Новосибирске двух полицейских подозревают в убийстве 9 сибирских косуль

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Участковым грозит штраф до 1 млн рублей за незаконную охоту на сибирских косуль в Новосибирской области.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции 29 и 37 лет. Мужчин подозревают в незаконном убийстве девяти сибирских косуль. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Предварительно известно, что мужчины работали в должности уполномоченных участковых полиции в одном из районов Новосибирской области. Вместе со своим знакомым полицейские отправились в охотничьи угодья в 7 километрах от села Васильевка. Передвигались они на снегоходах, с собой имели охотничьи ружья.

В результате мужчины застрелили не менее 9 сибирских косуль, при том что в это время на них запрещено охотиться.

Подозреваемых задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). По статье им грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Также следователи изъяли у подозреваемых ружья, снегоходы и мешки с мясом. На данный момент проходит проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в ГУ МВД Росси по региону, в случае установления вины, сотрудников уволят, он понесут заказание в соответствии с законом РФ. Их руководителей также привлекут к строжайшей дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее в Новосибирской области полицейские задержали 54-летнего браконьера, который убил двух косуль.