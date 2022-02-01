В Новосибирске на 5 рублей подорожал проезд в двух маршрутках

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В Новосибирске на 5 рублей подорожал проезд в маршрутках №34 и № 51/1.
В Новосибирске с 1 февраля выросла цена поездок на двух маршрутных такси. 3 февраля увеличатся цены на проезд в еще одной маршрутке.
ЦУГАЭТ оповестил новосибирцев об увеличении стоимость проезда на маршрутках № 34 и № 51/1 . С 1 февраля билет на этих маршрутах стоит 35 рублей вместо 30. Кроме того, с 3 февраля текущего года вырастет стоимость проезда в маршрутном такси № 51 «Автопорт «Калининский» – Вокзал «Новосибирск-Главный».
Ранее Сиб.фм писал, что цены на такси в Новосибирске выросли в 1,5 раза из-за мороза. Кроме того, что сотовые операторы объявили о росте цен на архивные тарифы. Например, абонентам МТС повышают плату на 30 рублей.
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