Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске на 5 рублей подорожал проезд в двух маршрутках

Фото В Новосибирске на 5 рублей подорожал проезд в двух маршрутках
Фото В Новосибирске на 5 рублей подорожал проезд в двух маршрутках

Pixabay.com

В Новосибирске на 5 рублей подорожал проезд в маршрутках №34 и № 51/1.

В Новосибирске с 1 февраля выросла цена поездок на двух маршрутных такси. 3 февраля увеличатся цены на проезд в еще одной маршрутке.

ЦУГАЭТ оповестил новосибирцев об увеличении стоимость проезда на маршрутках № 34 и № 51/1 . С 1 февраля билет на этих маршрутах стоит 35 рублей вместо 30. Кроме того, с 3 февраля текущего года вырастет стоимость проезда в маршрутном такси № 51 «Автопорт «Калининский» – Вокзал «Новосибирск-Главный».

Ранее Сиб.фм писал, что цены на такси в Новосибирске выросли в 1,5 раза из-за мороза. Кроме того, что сотовые операторы объявили о росте цен на архивные тарифы. Например, абонентам МТС повышают плату на 30 рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11995
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
10493
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
9450
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
9182
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
8467
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
8375
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7480
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber