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общество

В Новосибирске покупатель украл новые ботинки во время примерки в магазине

Фото В Новосибирске покупатель украл новые ботинки во время примерки в магазине
Фото В Новосибирске покупатель украл новые ботинки во время примерки в магазине

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске мужчина украл из магазина новую обувь и рюкзак во время примерки.

Инцидент произошёл днём 28 января в магазине по адресу Челюскинцев, 15Б в Новосибирске. Покупатель вошёл в магазин, примерил новую обувь и «забыл» за неё расплатиться. Об этом очевидцы сообщили в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что после примерки покупатель оставил свою старую обувь вместо купленной. По дороге на выход он также прихватил с собой рюкзак. В итоге ни за обувь, ни за рюкзак мужчина не рассчитался. Это видно на кадрах с камеры видеонаблюдения в магазине.

«Руководство магазина намерено обратиться в полицию, однако пока не сделало этого, так как надеется, что похититель вещей одумается», – написали в группе.

В комментариях подписчики призывают не ждать и написать заявление в полицию. Однако другие пользователи возмущены тем, что в магазине не было видно ни продавцов, ни консультантов, ни охранников.

«Пишите заявление без раздумий! У них это стиль жизни. Одумается он, ага, ждите...», «Мужик явно нетрезвый, просто забыл, что примерил, и ушёл. Может, одумается, когда протрезвеет, и вернёт. Если вспомнит, где их взял», «А где продавцы вообще, охрана? Он же не бежал, а шёл спокойно. Можно было остановить», – написали пользователи.

Напомним, ранее житель Новосибирска попался на массовой краже аккумуляторов из грузовых автомобилей, в которых не установлена сигнализация.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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