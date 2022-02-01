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В Новосибирске спасли императорского удава с язвенным стоматитом

Фото В Новосибирске спасли императорского удава с язвенным стоматитом
Фото В Новосибирске спасли императорского удава с язвенным стоматитом

Фото клиники «ИнТерра»

В Новосибирске в ветклинике помогли редкой рептилии с язвенным стоматитом, который появился из-за неправильного питания или места обитания питомца.

В Новосибирске ветеринары помогли редкому императорскому удаву, который заработал язвенный стоматит. По данным специалистов, рептилия заболела из-за неправильного питания. Об этом сообщили в клинике «ИнТерра».

Владельцы необычного питомца рассказали, что удав внезапно перестал правильно смыкать челюсти. Из пасти у него постоянно текли слюни и дыхание превратилось в свист. Также самец перестал есть излюбленную пищу. По этой причине животного отвезли в ветеринарную клинику.

При осмотре врачи обнаружили в ротовой полости множество гнойных язв. К счастью, заболевание нашли вовремя, поэтому удалось подобрать лечение и откорректировать условия содержания удава. Сейчас он полностью поправился и вернулся к любимой пище.

Специалисты клиники рассказали, что в 90 % случаев стоматиты у рептилий носят травматический характер. По словам ветеринаров, проблемы могут начаться после неправильного кормления или организации пространства обитания питомцев.

Напомним, недавно в Новосибирске произошёл шокирующий инцидент с бульдогами: питомцы напали на заводчицу и искусали ей лицо. Женщина сейчас находится в реанимации на ИВЛ. По некоторым данным, пострадавшей откусили нос, у неё повреждены лицо, горло и грудь.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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