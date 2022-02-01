Заводчицу до полусмерти искусали её бульдоги в квартире под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

30 января в Новосибирской области бульдоги напали на заводчицу и искусали ей лицо: женщина осталась без носа, ей повредили горло, челюсть и грудь.

В Новосибирской области произошла трагедия с участием собак – в Тогучине на 54-летнюю заводчицу Ларису З. напали четыре американских бульдога. Женщину нашла на полу дочь в ужасном состоянии: с откушенным носом, повреждёнными горлом и челюстью, а также рваными ранами на груди. Сейчас она в тяжёлом состоянии находится в реанимации на ИВЛ.

Как пишет «МК в Новосибирске», неизвестно, что сподвигло собак напасть на заводчицу. По словам местных жителей, хозяйка часто выгуливала бульдогов и называла их «добрейшими существами». Хотя люди всё равно побаивались 45-килограммовых питомцев.

«Мы нередко удивлялись, как она справляется с этими громилами. Но она уверяла, что они её беспрекословно слушаются», – рассказывает одна из знакомых Ларисы З.

Однако утром 30 января мама заводчицы, живущая через стенку от дочери, вдруг услышала крики. Сама пенсионерка боялась больших бульдогов, поэтому позвонила внучке. Приехав домой, девушка обнаружила мать в луже крови, а рядом – любимые амбули. Женщину тут же отвезли в больницу, а после в реанимацию.

По словам кинологов, эта порода неагрессивная, поэтому нужно сильно постараться, чтобы спровоцировать собаку. Так, чтобы научить её бросаться на костюм, нужны месяцы тренировок.

«Сами американские бульдоги никогда не нападают. Они могут постоять за себя, если кто-то, скажем, ребёнок, может начать «воспитывать» их палкой. Эти сильные большие собаки действуют исключительно в оборонительных целях. Проявление агрессии мы можем ожидать от других пород, например, от ротвейлеров. От американских бульдогов – никогда», – рассказал кинолог Владимир Уражевский.

Специалист считает, что в нападении может быть виновата сама хозяйка. Изначально нужно выяснить, насколько она опытный заводчик, адекватно ли себя ведёт и не употребляет ли алкоголь. Также нужно узнать, в каких условиях находились собаки, как их кормили и что с ними делали, раз они решили напасть.

Родные женщины на вопросы журналистов не отвечают, однако рассказывают, что Лариса З. завела документы на всех собак, все они были привиты и с устойчивой психикой. Кроме того, они нередко участвовали в выставках.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть предложил ужесточить закон об обращении с животными и внести несколько изменений. Решение было принято в связи с частыми нападениями бездомных животных на других животных и людей.