Мэр Новосибирска Локоть предложил ужесточить закон об обращении с животными

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Мэр Анатолий Локоть на онлайн-совещании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) поднял проблему бездомных животных в Новосибирске.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с предложением внести несколько изменений в закон об обращении с животными. Будучи первым вице-президентом совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, он указал на проблему нападения бездомных животных на людей и опасность собак на самовыгуле.

Совет АСДГ во время онлайн-заседания обсудил критическую ситуацию с безнадзорными животными и необходимость внести изменения в закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». По мнению Анатолия Локтя, прописанные в законе требования не обеспечивают безопасность людей и собак, а также не помогают сократить численность безнадзорных животных.

«В Новосибирске число нападений собак растёт: в 2020 году зафиксировано 1150 случаев, в 2021 – 1170. Связываю это и с тем, что в Новосибирске широко распространён самовыгул собак. Закон об ответственном обращении с животными был принят в декабре 2018 года без подтверждения научной практики, без учёта социальных, климатических и многих других особенностей. И для того чтобы устранить пробелы правового регулирования, необходимо внести ряд изменений в федеральный закон», – отметил мэр.

Анатолий Локоть предложил внести в действующий закон несколько изменений, чтобы исправить ситуацию. Согласно упомянутому выше закону № 498, в Новосибирске действует программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Только агрессивных животных оставляют в приюте пожизненно. Изменения, которые упомянул глава города:

ввести обязательную регистрацию и учёт животных – потерянных питомцев будет легче вернуть хозяевам и это также предотвратит оставление собак на улице;

установить единые нормативы содержания собак и кошек в жилом помещении;

ввести обязательную вакцинацию для животных;

обязать хозяев надевать на собаку намордник и поводок, а также запретить оставлять животных на самовыгуле.

Напомним, что за январь в Новосибирске произошло несколько шокирующих историй с животными. Так, одна собака попала в капкан догхантеров, других щенков оставили умирать на улице в мороз, а в минувшие выходные хозяева специально привязали к столбу питомца и ушли. По данным Сиб.фм, во всех инцидентах животные в итоге умерли. Однако в случае с последним волонтёры смогли найти хозяев собаки и готовятся написать заявление в полицию о жестоком обращении. Им грозит до 5 лет тюрьмы.