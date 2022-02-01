В Новосибирске театры переносят спектакли из-за COVID

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В Новосибирске театры начали переносить спектакли из-за COVID-19.

Из-за распространения коронавируса в регионе новосибирские театры переносят спектакли.

Театр «Красный факел» ряд февральских спектаклей перенес на апрель. Как объяснили в театре, отменить показ постановок в феврале пришлось из-за диагностированных случаев COVID у сотрудников.

«Спектакли с 1 по 6 февраля включительно перенесены на апрельские даты. Билеты на перенесенные показы действительны с сохранением мер. Также билеты можно сдать по месту приобретения», – говорится в сообщении на сайте театра.

По причине болезни актера Музыкальный театр отменил спектакль «Дуброffский». Об отменах и переносах спектаклей НОВАТом и «Глобусом» пока неизвестно.

Ранее Сиб.фм писал, что власти Новосибирска опровергли сообщения о продлении школьного карантина до лета.