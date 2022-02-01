Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

В Новосибирске театры переносят спектакли из-за COVID

Фото В Новосибирске театры переносят спектакли из-за COVID
Фото В Новосибирске театры переносят спектакли из-за COVID

Pixabay.com

В Новосибирске театры начали переносить спектакли из-за COVID-19.

Из-за распространения коронавируса в регионе новосибирские театры переносят спектакли.

Театр «Красный факел» ряд февральских спектаклей перенес на апрель. Как объяснили в театре, отменить показ постановок в феврале пришлось из-за диагностированных случаев COVID у сотрудников.

«Спектакли с 1 по 6 февраля включительно перенесены на апрельские даты. Билеты на перенесенные показы действительны с сохранением мер. Также билеты можно сдать по месту приобретения», – говорится в сообщении на сайте театра.

По причине болезни актера Музыкальный театр отменил спектакль «Дуброffский». Об отменах и переносах спектаклей НОВАТом и «Глобусом» пока неизвестно.

Ранее Сиб.фм писал, что власти Новосибирска опровергли сообщения о продлении школьного карантина до лета.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11908
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
10403
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
8820
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8281
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7833
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7605
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
7442
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber