Власти Новосибирска опровергли сообщения о продлении школьного карантина до лета

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В Новосибирске родители через чаты WhatsApp начали получать сообщения о продлении дистанционного обучения до летних каникул.

Правительство Новосибирской области опровергло сообщения о продлении дистанционного обучения в школах до лета. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального правительства 1 февраля.

Напомним, в регионе с 31 января по 14 февраля введён дифференцированный школьный карантин и дополнительные каникулы. На дистанционное обучение перешли ученики 5–10 классов, первоклассники уходят на двухнедельные каникулы, остальные (2–4 и 11 классы) продолжают обучение в очном формате. В случае заболевания коронавирусом или ОРВИ среди учеников классы также переходят на дистант.

Накануне в родительских чатах WhatsApp началась массовая рассылка. В ней сообщается, что школьники продолжат дистанционное обучение до летних каникул. Однако власти опровергли данную информацию в своих соцсетях.

«Сообщения, поступающие «вирусной рассылкой» в родительские чаты Новосибирска, о «продлении дистанционного образования до лета» являются ложными», – сообщает Минобр.

Как сообщили в ведомстве, решений о продлении каникул не принималось.

Напомним, что в Новосибирской области из-за сложной эпидемиологической обстановки готовят новые антиковидные меры. Оперативный штаб уже рассмотрел новые ограничения из-за COVID-19.