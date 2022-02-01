Оперштаб Новосибирской области рассмотрел новые ограничения из-за COVID-19

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1 февраля в правительстве Новосибирской области рассмотрели предложения Роспотребнадзора по усилению противоэпидемических мер, сообщил Сиб.фм глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Во вторник, 1 февраля, в правительстве Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова состоялось заседание оперативного штаба, где были рассмотрены новые ограничительные меры.

«Сегодня было заседание оперштаба под руководством губернатора, на котором рассматривались предложения по усилению антиковидных мер», — сообщил Сиб.фм глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, отметив, что подобные обсуждения проводятся практически регулярно.

Речь идёт о предложениях, которые подготовили в местном управлении Роспотребнадзора. Руководитель ведомства Александр Щербатов днём ранее говорил, что в связи с ухудшением эпидобстановки их направили на рассмотрение губернатору.

Какие именно ограничения предлагается ввести и в какие сроки, на данный момент неизвестно.

Напомним, Травников ранее говорил, что за предыдущие четыре волны COVID-19 у властей выработался план действий по усилению противоэпидемических мер. В соответствии с ним следующим шагом может стать уменьшение количества зрителей на культурных и спортивных мероприятиях (возврат к 50-процентной заполняемости залов), а впоследствии — наложение ограничений на организации, работающие в отдельных сферах, как это было с детскими развлекательными центрами в новогодние праздники.