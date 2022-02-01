В Новосибирской области 40 тысяч семей получили повышенные пособия за январь

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В Новосибирской области порядка 40 тысяч семей получили повышенные пособия за январь: 13 238 вместо 6 619 рублей.

В Новосибирской области выплатили повышенные пособия родителям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. В январе 2022 года размер выплаты увеличился с 6 619 до 13 238 рублей. Об этом сообщила министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева.

Так, на территории региона проживают 39 917 семей с детьми от 3 до 7 лет, всего детей данной возрастной группы – 48 860. Известно, что размер пособия зависит от уровня дохода семьи.

По словам министра, в январе на счета родителям перечислили пособия в полном объёме. В связи с этим не нужно подавать заявления на перерасчёт. Система высчитала суммы автоматически.

Отметим, что в России в этом году проиндексировали ряд мер поддержки семей с детьми. Например, семейный капитал, ежемесячные выплаты многодетным семьям, пособия на первого ребёнка или в связи с появлением второго.

Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о новой индексации пособий с 1 февраля 2022 года. Размер ряда социальных выплат, компенсаций и пособий увеличится на 8,4 %. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе кабмина. Среди них не только граждане с детьми, но и пенсионеры, а также другие группы лиц.