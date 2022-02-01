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В Новосибирском зоопарке во время пожара погибли 26 павлинов и кур

Фото В Новосибирском зоопарке во время пожара погибли 26 павлинов и кур
Фото В Новосибирском зоопарке во время пожара погибли 26 павлинов и кур

Pixabay.com

В Новосибирском зоопарке из-за пожара погибли 26 павлинов и кур.

В Новосибирске во время пожара в зоопарке заживо сгорели 26 павлинов и кур. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Инцидент произошел ночью 31 января. В Новосибирске в зоопарке произошел пожар, уничтоживший зимний питомник для птиц. Сотрудники МЧС прибыли на вызов через четыре минут после получения сообщения о возгорании. Ликвидация открытого огня заняла 25 минут. За это время полностью сгорела деревянная постройка. В огне погибли 26 птиц – павлинов и кур.

В МЧС рассказали, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрообогревателя в питомнике.

Ранее Сиб.фм писал, что видео с манулом из Новосибирского зоопарка набрало больше 6 миллионов просмотров. Хищник трогательно грел лапки на своем пушистом хвосте.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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