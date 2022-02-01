Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Прививки от коронавирусной инфекции стали делать новосибирским школьникам от 12 до 17 лет.
В конце января в регион поступили первые дозы «Спутника М» — препарата для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. По состоянию на 31 января в Новосибирской области привили 90 детей.
Как рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, для прохождения вакцинации подросткам до 15 лет необходимо согласие родителей и заявление от них. Дети старше 15 лет могут написать заявление самостоятельно.
На 1 февраля вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») поставлена в 30 медицинских учреждений региона. 19 из них находятся в Новосибирске.
По словам Лады Шалыгиной, на данный момент у подростков, прошедших вакцинацию, не наблюдается каких-либо осложнений.
Напомним, ранее в Новосибирскую область поступило 1 440 доз «Спутника М».
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