Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Прививки от коронавирусной инфекции стали делать новосибирским школьникам от 12 до 17 лет.

В конце января в регион поступили первые дозы «Спутника М» — препарата для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. По состоянию на 31 января в Новосибирской области привили 90 детей.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, для прохождения вакцинации подросткам до 15 лет необходимо согласие родителей и заявление от них. Дети старше 15 лет могут написать заявление самостоятельно.

На 1 февраля вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») поставлена в 30 медицинских учреждений региона. 19 из них находятся в Новосибирске.

По словам Лады Шалыгиной, на данный момент у подростков, прошедших вакцинацию, не наблюдается каких-либо осложнений.

Напомним, ранее в Новосибирскую область поступило 1 440 доз «Спутника М».