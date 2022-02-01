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общество

Вооружённая палками и ядами мобильная группа собирается охотиться на бездомных собак под Красноярском

Фото Вооружённая палками и ядами мобильная группа собирается охотиться на бездомных собак под Красноярском
Фото Вооружённая палками и ядами мобильная группа собирается охотиться на бездомных собак под Красноярском

Фото pixabay.com

Ачинские зоозащитники узнали о подготовке жестокой акции догхантеров. По их словам, охотники на собак собирают мобильную группу, которая вооружится палками и ядами и отправится «защищать детей» от бездомных животных.

Догхантеры в Ачинске (Красноярский край) планируют 1 февраля выйти на улицы для «защиты детей» от бездомных животных, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на местных зоозащитников.

Настроенные бороться с бродячими собаками местные жители активно собирают мобильную группу с помощью соцсетей, рассказали волонтёры.

«В свете последних событий, касающихся бродячих собак (убийство собаками 7-летней школьницы в Забайкалье. — Прим. ред.), прошу написать сюда, у каких школ постоянно обитают стаи собак. Это необходимо, чтобы мы могли направить в эти места свои мобильные группы. Постараемся максимально защитить ваших детишек», — говорится в одном из постов, размещённом охотниками на собак.

По словам активистов, выйти на патрулирование догхантеры планируют с палками и ядами.

В связи с готовящейся акцией зоозащитники обратились в прокуратуру и полицию. В ГУ МВД России по Красноярскому краю от комментариев отказались.

Напомним, недавно Сиб.фм писал о том, как догхантеры решили бороться с бродячими животными в Новосибирске — расставили в городе капканы. Одно из животных угодило в ловушку и в результате лишилось лапы.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

собаки
Красноярский край
зоозащитники
догхантеры
бездомные животные
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