Врач-инфекционист объяснил отрицательные ПЦР-тесты при коронавирусе

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Эксперты объяснили, почему ПЦР-тесты могут показывать отрицательный результат при COVID-19.

В некоторых случаях ПЦР-тесты могут показывать отрицательный результат, если был нарушен процесс процедуры сбора материала. Как пишет Online47 со ссылкой на радио Sputnik, об этом заявил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Специалист объяснил, что отрицательный тест при явных симптомах коронавируса можно объяснить недостаточным количеством биоматериала, который был взят у пациента. По словам Тимакова, иногда может произойти ретирование самого возбудителя из носоглотки.

Поэтому Тимаков призвал не рассчитывать только на тест, нужно смотреть на внешние признаки и внутреннее состояние пациента. Так, если у человека появились симптомы заражения, лучше ограничить контакты с людьми.

«При предыдущих штаммах от десяти дней до трёх недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На «омикрон» я этих исследований ещё не видел», – отметил Тимаков.

Напомним, ранее новосибирский учёный Евгений Печковский, который также является создателем тест-системы для выявления «омикрона», переболел коронавирусом. Эксперт рассказал, как он заразился и чем опасен новый штамм COVID-19.