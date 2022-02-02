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общество

Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19

Фото Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19
Фото Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19

Фото: Сиб.фм

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о том, почему в некоторых случаях ПЦР-тест может показать отрицательный результат, даже если человек имеет все признаки заражения штаммом «омикрон».

Человек, у которого присутствуют симптомы коронавируса, заразен для окружающих, даже если результат ПЦР-теста будет отрицательным, отметил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik специалист назвал ситуации, в которых анализ может не выявить наличие вируса, в частности, «омикрон»-штамма, в организме.

Фото Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19 2

«Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количество материала. «Омикрон»-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек всё равно может выделять вирус и заражать окружающих», – заявил врач-инфекционист.

Фото Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19 3

При наличии симптомов заболевания даже тому человеку, у которого был отрицательный результат ПЦР-теста, стоит ограничить контакты с другими людьми. Евгений Тимаков рассказал, сколько времени нужно придерживаться этих ограничений в случае заражения «омикрон»-штаммом.

Фото Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19 4

«Пока ясно, что активное вирусовыделение при штамме «омикрон» идёт во время инкубационного периода. Усреднённый инкубационный период – два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», – уточнил он.

Врач отметил, что в каждом конкретном случае период, в течение которого человек с коронавирусом опасен для окружающих, индивидуален, так как это зависит от тяжести заболевания.

Фото Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19 5

«У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трёх недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На «омикрон» я этих исследований ещё не видел», – говорит Евгений Тимаков.

Специалист отметил, что вакцинированные люди легче переносят коронавирусную инфекцию.

Ранее Сиб.фм писал о том, почему перестали считываться QR-коды. Ковид-сертификаты вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления, а также как получить QR-код при высоких антителах.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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