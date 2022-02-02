Мощная магнитная буря в 8 баллов накрыла Новосибирск до 5 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На Новосибирскую область надвигается магнитная буря с кратковременными перерывами, метеочувствительным гражданам нужно внимательнее следить за самочувствием.

В Новосибирской области объявили предупреждение о мощной магнитной буре с 1 по 5 февраля. В среднем пики будут составлять 6 из 8 баллов, иногда сила будет падать до минимальных значений, иногда – достигать критических.

Первая волна начнётся уже сегодня в полдень и достигнет 4 баллов. Мощность сохранится до 3 часов ночи следующего дня. Уже 2 числа сила колебаний магнитного поля увеличится до 6 баллов, ночью мощность достигнет пика в 8 баллов. Показатель сохранится до полудня 3 февраля, а после начнёт постепенно падать – в этот день новосибирцев ждёт небольшая передышка.

К 4 февраля сила магнитного поля составит 5 баллов, после снизится до 3. Буря полностью завершится днём 5 числа. Сначала сила снизится до 3 баллов, а потом полностью нивелируется.

Отметим, что во время магнитной бури метеочувствительным гражданам нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Специалисты рекомендуют снизить физическую нагрузку, лучше питаться, не употреблять спиртное, а также избегать стресса. Тем, кто уже чувствовал себя плохо во время активности солнца, можно даже запастись лекарствами, помогающими при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал график магнитных бурь на февраль 2022 года. В материале также объясняется, какие симптомы наблюдаются у метеозависимых людей и что с этим делать.