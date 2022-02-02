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Насмерть разбившийся в Новосибирске бетонщик Евгений Губеев строил Крымский мост

Фото Насмерть разбившийся в Новосибирске бетонщик Евгений Губеев строил Крымский мост
Фото Насмерть разбившийся в Новосибирске бетонщик Евгений Губеев строил Крымский мост

Фото Сиб.фм

Бетонщик Евгений Губеев, насмерть разбившийся при строительстве четвёртого моста через Обь в Новосибирске 1 февраля, участвовал в возведении Крымского моста. Об этом журналистам рассказал его знакомый.

Погибший 1 февраля в Новосибирске при строительстве четвёртого моста через Обь бетонщик Евгений Губеев строил Крымский мост.

По словам знакомого, мужчина жил в Ачинске в Красноярском крае, был профессионалом, который участвовал во многих проектах, и занимался спортом.

«Очень порядочный был, хороший спортсмен, юность прошла в боксе. Знаем о нём только хорошее! Жаль парня», — цитирует слова знакомого погибшего «АиФ-Новосибирск».

Супруга строителя Надежда разговаривать с журналистами отказалась.

Напомним, что Губеев скончался в результате падения с высоты. Мужчина сорвался с опоры моста и пролетел около 60 метров.

После трагедии в группе «ВИС», которая является генподрядчиком, начали внутреннюю проверку. Также доследственную проверку инициировали в управлении СК по Новосибирской области. Мужчине было 44 года.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

четвертый мост
строительство
Новосибирск
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