В Новосибирске Красный проспект назван самой аварийной улицей

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В управлении МВД по Новосибирской области рассказали, на какой улице в столице региона в 2021 году чаще всего случались ДТП.

Самое большое число ДТП в Новосибирске в 2021 году случилось на Красном проспекте, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. По данным ведомства, на главной городской магистрали было зафиксировано 37 аварий, в результате которых три человека погибли и ещё 44 получили различные травмы.

ДТП с рекордным за год количеством жертв произошло днём 1 августа, когда столкнулись Hyundai Santa FE и Honda CR-V, уточняет «АиФ-Новосибирск».

Что касается аварий с участием несовершеннолетних, их за предыдущие 365 дней зафиксировали 161. Для сравнения: в 2020 году было 188 таких происшествий, а в 2019-м — 157.

Ранее в МВД называли районы Новосибирска, которые в прошлом году стали самыми криминальными. Напомним, первое место в антирейтинге занял Ленинский, а наиболее безопасным оказался Железнодорожный.