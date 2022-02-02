Новосибирск может стать базой для подготовки атлетов по 7 видам спорта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Представители Минспорта Новосибирской области отправили письмо в Минспорта РФ с предложением добавить 7 видов спорта к списку базовых в регионе.

К списку базовых видов спорта в Новосибирской области, в котором значатся 25 видов, могут добавить ещё 7. Об этом журналисту Сиб.фм заявили в региональном министерстве спорта.

Речь идёт о видах спорта, в развитии которых в Новосибирской области уже сложились определённые традиции.

«Что такое базовый вид спорта? Это вид спорта, который развивается на территории области, при этом его представители добились заметных успехов: стали членами сборных команд РФ, завоевали медали на престижных международных соревнованиях, в регионе были созданы профильные спортивные объекты. Такому виду спорта Минспорта РФ присваивает статус базового для субъекта. У нас в Новосибирской области 25 базовых видов спорта», – пояснил в эксклюзивном интервью Сиб.фм министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В настоящее время в список базовых видов спорта в регионе включены бадминтон, бокс, велосипедный спорт, волейбол, карате, лёгкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, художественная гимнастика, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей, спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт глухих, подводный спорт, самбо и хоккей с мячом.

На днях представители регионального Минспорта отправили в Министерство спорта России письмо с предложением придать статус базовых видов спорта для Новосибирской области таким видам, как дзюдо, карате киокусинкай, тайский бокс, триатлон, тхэквондо, шахматы и спорт лиц с нарушением интеллекта.

«По результатам прошлого года эти виды спорта показали те индикаторы, которые позволяют стать базовыми в регионе, дабы им уделялось дополнительное внимание, в том числе и из федерального центра», – резюмировал Ахапов.

Напомним, ранее министр спорта Новосибирской области оценил шансы новосибирских спортсменов на победу в Олимпийских играх в Пекине.