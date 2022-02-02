Новосибирский биатлонист Серохвостов оценил олимпийскую трассу с песком

Фото: Instagram @serokhvostovdaniil

Член сборной ОКР по биатлону от Новосибирской области Даниил Серохвостов поделился впечатлениями от олимпийской трассы.

Новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов вошёл в состав сборной Олимпийского комитета России (ОКР) и уже прибыл в Китай, где 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры.

На месте спортсмен успел оценить трассу в Чжанцзякоу, на которой впоследствии пройдут гонки. Об этом он сообщил в своём Instagram.

«Здесь холодно и ветрено», — написал биатлонист в публикации.

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В целом трассой Серохвостов остался доволен. На ней практически нет ровных участков и нужно постоянно работать, в частности, наращивать скорость из-за пологих спусков. Участки для отдыха совсем небольшие.

В министерстве спорта Новосибирской области уточнили, что трасса проложена в ущелье, поэтому на ней постоянно дует ветер. Если он усиливается, на снег попадает песок. Это может сказаться при подготовке лыж.

Напомним, что Новосибирскую область на Олимпиаде в Пекине вместе с Серохвостовым представят три спортсмена. Помимо биатлониста, в состав сборной ОКР от региона вошли 25-летняя сноубордистка Мария Васильцова и 26-летний бобслеист Михаил Мордасов.

Не исключено, что в итоге в Китае выступят четверо новосибирских спортсменов: решается вопрос о поездке на Игры биатлонистки Евгении Буртасовой. Она может заменить заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову.