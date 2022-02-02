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общество

Новосибирский Роспотребнадзор назвал инкубационный период штамма «омикрон»

Фото Новосибирский Роспотребнадзор назвал инкубационный период штамма «омикрон»
Фото Новосибирский Роспотребнадзор назвал инкубационный период штамма «омикрон»

Фото pixabay.com

Инкубационный период у «омикрона» короче, чем у предыдущих штаммов коронавируса, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

После заражения «омикроном» симптомы болезни появляются быстрее, чем после инфицирования другими штаммами коронавируса, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом «омикрон» чаще всего составляет 3-6 дней», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Для сравнения: у предыдущего штамма, «дельты», он составлял 6-8 дней.

С учётом того что скорость распространения «омикрона» выше, чем скорость распространения «дельты», появиться симптомы могут уже на следующий день после заражения, отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее Сиб.фм неоднократно писал о том, как может проявляться «омикрон». В одной из публикаций можно найти описание симптомов, которое дали заболевшие.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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