Новосибирский Роспотребнадзор назвал инкубационный период штамма «омикрон»

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Инкубационный период у «омикрона» короче, чем у предыдущих штаммов коронавируса, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
После заражения «омикроном» симптомы болезни появляются быстрее, чем после инфицирования другими штаммами коронавируса, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом «омикрон» чаще всего составляет 3-6 дней», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Для сравнения: у предыдущего штамма, «дельты», он составлял 6-8 дней.
С учётом того что скорость распространения «омикрона» выше, чем скорость распространения «дельты», появиться симптомы могут уже на следующий день после заражения, отмечают в Роспотребнадзоре.
Напомним, ранее Сиб.фм неоднократно писал о том, как может проявляться «омикрон». В одной из публикаций можно найти описание симптомов, которое дали заболевшие.
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