Новосибирский врач Поздняков назвал новые сроки карантина больных COVID

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский врач Андрей Поздняков назвал новые сроки карантина для пациентов с COVID и людей, контактировавших с больным.

Врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков рассказал, как изменились сроки изоляции для больных коронавирусом пациентов и контактировавших с ними людей.

«Карантин – это нахождение на ограничительных мероприятиях именно контактного человека, а не заболевшего. Пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом находится на изоляции до полного выздоровления», – заявил Андрей Поздняков.

Врач рассказал, что в начале пандемии коронавируса срок карантина для контактных людей составлял 14 дней. Сейчас этот срок снизили до 7 дней из-за снижений инкубационного периода COVID. Так как за несколько дней становится понято, заболеет человек или нет, выдерживать длительный карантин нет необходимости.

Пациенты, у которых лабораторно подтвердили диагноз, находятся на изоляции в течение всей болезни, передает АиФ-Новосибирск. После выздоровления и до выхода из изоляции они обязаны пройти повторное тестирование.

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