Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский врач Поздняков назвал новые сроки карантина больных COVID

Фото Новосибирский врач Поздняков назвал новые сроки карантина больных COVID
Фото Новосибирский врач Поздняков назвал новые сроки карантина больных COVID

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский врач Андрей Поздняков назвал новые сроки карантина для пациентов с COVID и людей, контактировавших с больным.

Врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков рассказал, как изменились сроки изоляции для больных коронавирусом пациентов и контактировавших с ними людей.

«Карантин – это нахождение на ограничительных мероприятиях именно контактного человека, а не заболевшего. Пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом находится на изоляции до полного выздоровления», – заявил Андрей Поздняков.

Врач рассказал, что в начале пандемии коронавируса срок карантина для контактных людей составлял 14 дней. Сейчас этот срок снизили до 7 дней из-за снижений инкубационного периода COVID. Так как за несколько дней становится понято, заболеет человек или нет, выдерживать длительный карантин нет необходимости.

Пациенты, у которых лабораторно подтвердили диагноз, находятся на изоляции в течение всей болезни, передает АиФ-Новосибирск. После выздоровления и до выхода из изоляции они обязаны пройти повторное тестирование.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский учёный Седых спрогнозировал по 5 тысяч заражений «омикроном» в сутки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12090
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
10580
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
10262
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
9793
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8813
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
8474
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7526
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber