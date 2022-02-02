«Первый театр» приглашает зрителей на февральские спектакли

Фото предоставлены «Первым театром»

На основной сцене «Первого театра» пройдут спектакли для детей и взрослых: наследие Зощенко «Лёля и Минька», комедия «Марьино поле» и мюзикл «Меня удочерила Горилла».

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

4 февраля, 19:00. Мистическая комедия «Марьино поле» (О. Богаев) 16+

Три столетние старушки отправились в путешествие на далёкий вокзал встречать давно умерших мужей, и, как в хорошем road movie, на пути их ждут удивительные встречи и перевоплощения.

5 февраля, 16:00. Детский мюзикл «Меня удочерила Горилла» (Ф. Нильсон) 6+

История о невозможной дружбе приёмной дочери и мамы-Гориллы, которая заставит задуматься над тем, что такое материнская любовь, и почему иногда некоторые взрослые поступают подло.

6 февраля, 12:00 и 15:00. Детский спектакль «Лёля и Минька» (М. Зощенко) 6+

В детстве полно важных дел, о которых взрослые уже забыли. Спектакль по циклу рассказов Михаила Зощенко — о приключениях и переживаниях юных героев и об уроках, вынесенных ими из курьезных ситуаций, в которые они попадают.

Спектакли пройдут на основной сцене «Первого театра» по адресу Ленина, 24.

С полной афишей можно ознакомиться на сайте театра 1-teatr.ru.

На все спектакли НЕ требуется QR-код.