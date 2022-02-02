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«Первый театр» приглашает зрителей на февральские спектакли

Фото «Первый театр» приглашает зрителей на февральские спектакли
Фото «Первый театр» приглашает зрителей на февральские спектакли

Фото предоставлены «Первым театром»

На основной сцене «Первого театра» пройдут спектакли для детей и взрослых: наследие Зощенко «Лёля и Минька», комедия «Марьино поле» и мюзикл «Меня удочерила Горилла».

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

4 февраля, 19:00. Мистическая комедия «Марьино поле» (О. Богаев) 16+

Три столетние старушки отправились в путешествие на далёкий вокзал встречать давно умерших мужей, и, как в хорошем road movie, на пути их ждут удивительные встречи и перевоплощения.

Фото «Первый театр» приглашает зрителей на февральские спектакли 2

5 февраля, 16:00. Детский мюзикл «Меня удочерила Горилла» (Ф. Нильсон) 6+

История о невозможной дружбе приёмной дочери и мамы-Гориллы, которая заставит задуматься над тем, что такое материнская любовь, и почему иногда некоторые взрослые поступают подло.

6 февраля, 12:00 и 15:00. Детский спектакль «Лёля и Минька» (М. Зощенко) 6+

В детстве полно важных дел, о которых взрослые уже забыли. Спектакль по циклу рассказов Михаила Зощенко — о приключениях и переживаниях юных героев и об уроках, вынесенных ими из курьезных ситуаций, в которые они попадают.

Фото «Первый театр» приглашает зрителей на февральские спектакли 3

Спектакли пройдут на основной сцене «Первого театра» по адресу Ленина, 24.

С полной афишей можно ознакомиться на сайте театра 1-teatr.ru.

На все спектакли НЕ требуется QR-код.

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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