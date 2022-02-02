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Пятая волна коронавируса в Новосибирске: онлайн с замминистра здравоохранения Еленой Аксёновой

Фото Пятая волна коронавируса в Новосибирске: онлайн с замминистра здравоохранения Еленой Аксёновой
Фото Пятая волна коронавируса в Новосибирске: онлайн с замминистра здравоохранения Еленой Аксёновой

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 февраля в 14:00 замминистра здравоохранения Елена Аксёнова ответит на вопросы об эпидемиологической ситуации в Новосибирске.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова в прямом эфире ответит на главные вопросы о пятой волне коронавируса. Онлайн-трансляция начнётся сегодня, 2 февраля, в 14:00 по местному времени. Она будет доступна в группе правительства, а также на сайте Сиб.фм.

Онлайн-трансляция появится здесь в указанное время, для просмотра необходимо обновить страницу.

В прямом эфире Елена Аксёнова ответит на вопросы новосибирцев об эпидемиологической ситуации в регионе из-за COVID-19. Кроме того, замминистра расскажет об особенностях оказания помощи в тяжёлой ситуации с коронавирусом. Дополнительные вопросы можно задать в комментариях под видео.

Отметим, ранее в министерстве здравоохранения Новосибирской области опубликовали рекомендации при обнаружении первых симптомов коронавируса, а также объяснили, в каком случае можно обратиться в поликлинику, а когда нужно вызывать скорую помощь на дом.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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