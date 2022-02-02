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«Ростелеком» установил в Новосибирской области пункты весогабаритного контроля

Фото «Ростелеком» установил в Новосибирской области пункты весогабаритного контроля
Фото «Ростелеком» установил в Новосибирской области пункты весогабаритного контроля

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» ввёл в эксплуатацию автоматизированные системы весового и габаритного контроля транспортных средств по заказу государственного казённого учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

Комплексы появились сразу на нескольких трассах в Чановском, Каргатском, Барабинском, Искитимском и Новосибирском районах области. В том числе измерять вес и габариты транспортных средств теперь будут на 6 км автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачёво», на 3 км автомобильной дороги Н-2138 «Новосибирск – Красный Яр» и на 4 км автомобильной дороги Н-2145 от села Криводановка до Северного обхода города Новосибирска. По условиям контракта «Ростелеком» выполнил работы в рамках капитального ремонта дорог.

По словам вице-президента – директора макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николая Зенина, зона контроля на каждом пункте оснащена весовыми датчиками и лазерными сканерами для определения габаритов транспортных средств, а также обзорными камерами, фиксирующими нарушение правил дорожного движения и распознающими государственные номера автомобилей. «Кроме того, комплексы фото- и видеофиксации помогают увидеть большегрузы, уклоняющиеся от весогабаритного контроля за счёт объезда оборудования по обочине или по встречной полосе», – пояснил он.

Установленные пункты позволяют обеспечивать сохранность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения за счёт мониторинга большегрузов, проходящих по трассам Новосибирской области. Комплексы фиксируют весовые и габаритные параметры автомобилей круглосуточно и при любой погоде, результаты передаются в центр обработки данных заказчика. Если максимальные показатели превышены, информация о нарушителях уходит в региональный центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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транспорт
Ростелеком
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