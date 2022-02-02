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Снежные королевы: спортсменки из Новосибирска вошли в топ-10 самых красивых участниц сборной России на Олимпиаде-2022

Фото Снежные королевы: спортсменки из Новосибирска вошли в топ-10 самых красивых участниц сборной России на Олимпиаде-2022
Фото Снежные королевы: спортсменки из Новосибирска вошли в топ-10 самых красивых участниц сборной России на Олимпиаде-2022

Фото Instagram

Журналисты Сиб.фм изучили Instagram спортсменок российской олимпийской сборной на зимних Олимпийских играх – 2022. В результате родился топ-10 самых красивых участниц, которым предстоит защищать честь страны в борьбе за медали. И кстати, в субъективном редакционном рейтинге есть две спортсменки из Новосибирска. Любуйтесь и болейте!

Российские спортсменки готовы покорять мир не только своими спортивными достижениями, но и впечатляющими внешними данными. Ниже подборка фотографий самых красивых членов отечественной олимпийской сборной, среди которых есть две представительницы Новосибирской области – Мария Васильцова и Евгения Буртасова.

Юлия Канакина, 26 лет, скелетон

Юлия Беломестных, 25 лет, бобслей

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Публикация от ★𝒴𝓊𝓁𝒾𝒶★ (@_belomestnykh_)

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Публикация от ★𝒴𝓊𝓁𝒾𝒶★ (@_belomestnykh_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ★𝒴𝓊𝓁𝒾𝒶★ (@_belomestnykh_)

Елизавета Голубева, 25 лет, конькобежный спорт

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Публикация от Elizaveta Golubeva (@lizocha_golubeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Elizaveta Golubeva (@lizocha_golubeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Elizaveta Golubeva (@lizocha_golubeva)

Надежда Сергеева, 34 года, бобслей

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Публикация от Надежда Сергеева (@nadezhdasergeeva13)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Надежда Сергеева (@nadezhdasergeeva13)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Надежда Сергеева (@nadezhdasergeeva13)

Юлия Ступак, 27 лет, лыжные гонки

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Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

София Тихонова, 23 года, прыжки с трамплина

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Публикация от Sonya Tikhonova (@_sofikusha_)

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Публикация от Sonya Tikhonova (@_sofikusha_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sonya Tikhonova (@_sofikusha_)

Наталья Соболева, 25 лет, сноуборд

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Soboleva (@natasha.sob)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Soboleva (@natasha.sob)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Soboleva (@natasha.sob)

Алина Тарарыченкова, 21 год, скелетон

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Публикация от Alina Tararychenkova (@alisha_tar.arr)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Tararychenkova (@alisha_tar.arr)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Tararychenkova (@alisha_tar.arr)

Мария Васильцова, 26 лет, сноуборд

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Публикация от Mariya Vasiltsova (@vasiltsova_m)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mariya Vasiltsova (@vasiltsova_m)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mariya Vasiltsova (@vasiltsova_m)

Евгения Буртасова, 28 лет, биатлон

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Публикация от Evgeniya😼 (@burtasovazheniia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Evgeniya😼 (@burtasovazheniia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Evgeniya😼 (@burtasovazheniia)

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

 

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Автор:
Пётр Тучный
журналист

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