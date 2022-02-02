Снежные королевы: спортсменки из Новосибирска вошли в топ-10 самых красивых участниц сборной России на Олимпиаде-2022

Фото Instagram
Журналисты Сиб.фм изучили Instagram спортсменок российской олимпийской сборной на зимних Олимпийских играх – 2022. В результате родился топ-10 самых красивых участниц, которым предстоит защищать честь страны в борьбе за медали. И кстати, в субъективном редакционном рейтинге есть две спортсменки из Новосибирска. Любуйтесь и болейте!
Российские спортсменки готовы покорять мир не только своими спортивными достижениями, но и впечатляющими внешними данными. Ниже подборка фотографий самых красивых членов отечественной олимпийской сборной, среди которых есть две представительницы Новосибирской области – Мария Васильцова и Евгения Буртасова.
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Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.
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