Снежные королевы: спортсменки из Новосибирска вошли в топ-10 самых красивых участниц сборной России на Олимпиаде-2022

Фото Instagram

Журналисты Сиб.фм изучили Instagram спортсменок российской олимпийской сборной на зимних Олимпийских играх – 2022. В результате родился топ-10 самых красивых участниц, которым предстоит защищать честь страны в борьбе за медали. И кстати, в субъективном редакционном рейтинге есть две спортсменки из Новосибирска. Любуйтесь и болейте!

Российские спортсменки готовы покорять мир не только своими спортивными достижениями, но и впечатляющими внешними данными. Ниже подборка фотографий самых красивых членов отечественной олимпийской сборной, среди которых есть две представительницы Новосибирской области – Мария Васильцова и Евгения Буртасова.

Юлия Канакина, 26 лет, скелетон

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 ☀️ (@yulia.kanakina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 ☀️ (@yulia.kanakina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 ☀️ (@yulia.kanakina)

Юлия Беломестных, 25 лет, бобслей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★𝒴𝓊𝓁𝒾𝒶★ (@_belomestnykh_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★𝒴𝓊𝓁𝒾𝒶★ (@_belomestnykh_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★𝒴𝓊𝓁𝒾𝒶★ (@_belomestnykh_)

Елизавета Голубева, 25 лет, конькобежный спорт

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Golubeva (@lizocha_golubeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Golubeva (@lizocha_golubeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Golubeva (@lizocha_golubeva)

Надежда Сергеева, 34 года, бобслей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Сергеева (@nadezhdasergeeva13)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Сергеева (@nadezhdasergeeva13)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Сергеева (@nadezhdasergeeva13)

Юлия Ступак, 27 лет, лыжные гонки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

София Тихонова, 23 года, прыжки с трамплина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya Tikhonova (@_sofikusha_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya Tikhonova (@_sofikusha_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya Tikhonova (@_sofikusha_)

Наталья Соболева, 25 лет, сноуборд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Soboleva (@natasha.sob)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Soboleva (@natasha.sob)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Soboleva (@natasha.sob)

Алина Тарарыченкова, 21 год, скелетон

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Tararychenkova (@alisha_tar.arr)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Tararychenkova (@alisha_tar.arr)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Tararychenkova (@alisha_tar.arr)

Мария Васильцова, 26 лет, сноуборд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariya Vasiltsova (@vasiltsova_m)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariya Vasiltsova (@vasiltsova_m)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariya Vasiltsova (@vasiltsova_m)

Евгения Буртасова, 28 лет, биатлон

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeniya😼 (@burtasovazheniia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeniya😼 (@burtasovazheniia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeniya😼 (@burtasovazheniia)

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.