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Сошлись пять двоек: Вселенная запустила изменения, предсказанные Вангой на 2 февраля 2022 года

Фото Сошлись пять двоек: Вселенная запустила изменения, предсказанные Вангой на 2 февраля 2022 года
Фото Сошлись пять двоек: Вселенная запустила изменения, предсказанные Вангой на 2 февраля 2022 года

Фото с сайта pixabay.com

В пророчестве Ванги говорится: 2022-й будет тяжёлым, ведь в каждом месяце года — по пять двоек. Одни из самых тревожных дат — 22 февраля, а также декабрь.

Учёным удалось расшифровать ещё одно из предсказаний болгарской ясновидящей Ванги. Согласно ему, в 2022 году в Сибири обнаружат новый вирус.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», —

говорится в пророчестве.

Фото Сошлись пять двоек: Вселенная запустила изменения, предсказанные Вангой на 2 февраля 2022 года 2

Тяжёлое заболевание — не единственная беда, о которой Ванга говорила человечеству.

Пророчица из Болгарии предрекала: в 2022 году много людей будут страдать от жажды. Так Ванга указывала на нехватку питьевой воды во многих точках мира. Также она предвещала, что жители Индии могут столкнуться с голодом из-за аномальной жары.

Год обещает быть непростым и с точки зрения нумерологии, ведь в каждом месяце будут сходиться по пять двоек.

Также провидица указывала, что в 2022 году в состав России вернутся несколько славянских держав.

Фото Сошлись пять двоек: Вселенная запустила изменения, предсказанные Вангой на 2 февраля 2022 года 3

Ясновидящая уверена, что Россия не свернёт с намеченного пути, став могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», —

нарекла Ванга.

О том, какие предсказания болгарской провидицы сбылись ранее, Сиб.фм рассказывал здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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экстрасенсы
Ванга
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