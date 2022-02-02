Сошлись пять двоек: Вселенная запустила изменения, предсказанные Вангой на 2 февраля 2022 года

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В пророчестве Ванги говорится: 2022-й будет тяжёлым, ведь в каждом месяце года — по пять двоек. Одни из самых тревожных дат — 22 февраля, а также декабрь.
Учёным удалось расшифровать ещё одно из предсказаний болгарской ясновидящей Ванги. Согласно ему, в 2022 году в Сибири обнаружат новый вирус.
«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», —
говорится в пророчестве.
Тяжёлое заболевание — не единственная беда, о которой Ванга говорила человечеству.
Пророчица из Болгарии предрекала: в 2022 году много людей будут страдать от жажды. Так Ванга указывала на нехватку питьевой воды во многих точках мира. Также она предвещала, что жители Индии могут столкнуться с голодом из-за аномальной жары.
Год обещает быть непростым и с точки зрения нумерологии, ведь в каждом месяце будут сходиться по пять двоек.
Также провидица указывала, что в 2022 году в состав России вернутся несколько славянских держав.
Ясновидящая уверена, что Россия не свернёт с намеченного пути, став могущественным государством.
«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», —
нарекла Ванга.
О том, какие предсказания болгарской провидицы сбылись ранее, Сиб.фм рассказывал здесь.
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