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В Красноярском крае впервые выявили более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки

Фото В Красноярском крае впервые выявили более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки
Фото В Красноярском крае впервые выявили более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировали 3 019 случаев коронавируса — абсолютный рекорд с начала пандемии.

В Красноярском крае за сутки COVID-19 выявили у 3 019 человек, сообщил 2 февраля «Проспект Мира». Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Для сравнения: 1 февраля сообщалось о 2 537 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в Красноярске ковид подтвердился сразу у 1 893 человек. На втором месте по заболеваемости с большим отрывом оказался Норильск, где зафиксировали 148 заболевших. Третьим стал Ачинск (71 случай заражения).

Напомним, что в Новосибирской области показатель суточного прироста 2 февраля впервые с начала пандемии приблизился к 1000. В регионе выявили 996 случаев заражения.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Красноярский край
Красноярск
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