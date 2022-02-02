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общество

В Минздраве объяснили перенос сроков плановой медпомощи в поликлиниках Новосибирска

Фото В Минздраве объяснили перенос сроков плановой медпомощи в поликлиниках Новосибирска
Фото В Минздраве объяснили перенос сроков плановой медпомощи в поликлиниках Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Минздраве Новосибирской области объяснили, в каких случаях поликлиники могут перенести плановую помощь пациентам.

Медицинские учреждения Новосибирской области могут переносить плановые осмотры и диспансеризацию до 1 марта из-за сложной эпидемиологической ситуации. Соответствующий приказ был опубликован в конце января. Данное решение объяснила замминистра здравоохранения Елена Аксёнова во время прямой трансляции 2 февраля.

В конце января 2022 года министр здравоохранения Константин Хальзов подписал документ «О сроке предоставления отдельных медицинских услуг жителям Новосибирской области». В нём указано, что городские поликлиники могут перенести все плановые осмотры, а также диспансеризацию из-за коронавируса. Исключение составляют дети, пожилые и пациенты с температурой выше 39 градусов.

«Это вынужденная мера, в Новосибирской области это применяется в третий раз, – объяснила Аксёнова. – Это не категорический запрет, в приказе министра [Константина Хальзова] урегулировано, что у нас определяется перенос сроков оказания плановой помощи в отдельных ситуациях. Например, если эпидемиологическая ситуация на территории обслуживания сложная, с тяжёлой нагрузкой по вызовам, или когда практически весь коллектив задействован в оказании помощи больным с респираторными заболеваниями».

При этом Елена Аксёнова акцентировала внимание на том, что речь идёт о диспансерном направлении, когда пациент решил раз в год сходить к неврологу без каких-либо предпосылок. А также о тех случаях, когда пациенты могут получить дистанционную консультацию.

Продолжают оказывать помощь и онкобольным, так как перенос сроков лечения может негативно сказаться на состоянии здоровья. Также не приостановили плановую помощь стационары, так как в регионе достаточно коечного фонда.

Напомним, что в Новосибирской области несколько дней подряд обновляются рекорды по суточной заболеваемости COVID-19. Только за прошлые сутки коронавирусом заразились ещё 715 человек.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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