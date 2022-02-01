Коронавирус бьёт рекорды: в Новосибирской области COVID-19 за сутки заразились 715 человек – это максимум с начала пандемии

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

1 февраля в Новосибирской области установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом: с начала пандемии в регионе впервые выявлено 715 случаев заражений в сутки.

В Новосибирской области 1 февраля обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Как обстоят дела в других регионах Сибири, что говорят учёные и как с этим связан «омикрон» – в материале Сиб.фм.

Ежедневные антирекорды

В Новосибирской области несколько дней подряд фиксируют новые антирекорды по суточной заболеваемости. На утро 1 февраля в регионе коронавирусом заболели ещё 715 человек – это практически в два раза больше максимума заболевших в четвёртую волну COVID-19.

Источник: Роспотребнадзор

Новосибирск в этой статистике не исключение. Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации отмечено в нескольких регионах Сибири. Например, в Красноярске за прошлые сутки заболели 1 423 человека, сегодня, 1 февраля, их стало 2 537. Последние несколько дней в Иркутске количество новых случаев COVID-19 остаётся на уровне 900 заболевших в сутки. Не лучше ситуация и в Кузбассе – ещё 821 заболевший.

Учёные и власти – о пятой волне коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в конце января объявил, что в регионе официально началась пятая волна коронавируса. Власти заявили, что полностью готовы к новому всплеску заболеваемости: увеличено количество call-центров, а в аптеках создан запас лекарств минимум на квартал.

По мнению биолога Сергея Седых, для Новосибирска сегодняшний показатель заболеваемости далеко не предел. В конце января, когда ситуация с коронавирусом не выглядела такой критичной, учёный давал шокирующий прогноз. Он заявил, что в регионе в пик пятой волны будет по 2-5 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно.

Дело в «омикроне»

Резкий рост заболеваемости коронавирусом напрямую связывают с распространением «омикрона», а также прошлого штамма «дельта». Новая мутация коронавируса отличается от предыдущей по симптоматике, распространению и даже течению болезни.

Так, вирусолог Сергей Нетёсов рассказывал, что у «омикрона» есть шесть главных симптомов: сильная усталость, пульсирующая головная боль, ломота в теле, першение в горле, жидкие выделения из носа, а также частое чихание.

При этом у детей «омикрон» проявляется по-другому. Врач Татьяна Овсянникова объясняла, что для взрослых новый штамм менее опасен, однако у малышей он может привести к развитию бронхита с опасными осложнениями. Заболевание может проявляться температурой, насморком, головной болью, болью в мышцах и суставах. У подростков обычно на теле появляется кожная сыпь и могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В пятую волну «омикрону» больше всего подвержены дети. Поэтому по всей стране ранее началась вакцинация подростков от коронавируса. Например, в Новосибирской области привились детской вакциной «Спутник М» уже более 200 детей. По их рассказам, многие даже и не сталкиваются с побочными эффектами, так как дозировка в 5 раз слабее, чем у «Спутника V».

Новые антиковидные меры

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Новосибирской области уже объявили всеобщий школьный карантин до 14 февраля. Учеников 5–10 классов отправили на дистанционку, первоклассников – на дополнительные каникулы (каждая школа отдельно принимает данное решение), остальных оставили на очном обучении. В случае если у детей в классе обнаруживают ОРВИ или COVID-19, их также отправляют на карантин.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Однако 1 февраля власти подтвердили подготовку нового пакета антиковидных мер, которые на заседании в правительстве 31 января объявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов. Перечень новых мер уже рассмотрел оперативный штаб.

На данный момент дополнительные меры неизвестны, их могут объявить со дня на день. Скорее всего, регион вернётся к 50 % заполняемости залов на культурных и спортивных мероприятиях. Возможно, ограничения коснутся деятельности отдельных сфер, как это было с детскими развлекательными центрами в новогодние каникулы.

Напомним, 1 февраля в Новосибирске оперативный штаб подтвердил смерть от коронавируса 7-летней девочки.