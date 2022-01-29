Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Учёный Седых прогнозирует до 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки в Новосибирской области

Фото Учёный Седых прогнозирует до 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки в Новосибирской области
Фото Учёный Седых прогнозирует до 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По мнению биолога Сергея Седых, в середине февраля в Новосибирской области заболеваемость COVID-19 достигнет пика – ежедневно будут фиксировать по 2-5 тысячи новых случаев коронавируса.

В Новосибирской области под конец января зафиксировали резкий всплеск заболеваемости, об этом свидетельствуют данные оперштаба. Научный сотрудник, кандидат биологических наук Сергей Седых прогнозирует рекордное количество случаев COVID-19 в феврале.

По последним данным, в Новосибирской области ещё 25 января новых заболевших было 261, 26 января – 315, 27 числа – 344, а 28 числа – уже 411. За несколько дней заболеваемость выросла практически в два раза. Однако биолог Сергей Седых уверен, что это далеко не предел.

«Я считаю, на пике заболеваемости цифры будут в десятки раз больше. Может быть, 2000 или даже 5000 случаев в сутки. А пик наступит, по моему мнению, к середине февраля. К марту волна уже спадёт. Я сужу по тому, как это происходит в других странах», – рассказал учёный «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирской области началась пятая волна коронавируса, фиксируется рост числа заболевших среди школьников. В связи с этим власти приняли решение о введении всеобщего карантина у детей. Часть классов отправили на дистанционное обучение, первоклассников – на дополнительные каникулы, а некоторые продолжат учёбу в очном формате. При этом детские сады будут работать в прежнем режиме.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8207
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
6591
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
6382
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
5530
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская
5516
Кто получит по 1000 рублей от соцзащиты 28 января 2022 года
5133
Последний заказ: как в Новосибирске таксист зарезал 27-летнего пассажира и почему коллеги называют водителя «безобидным мужиком»
4879
Для МФО введут новые ограничения, которые заставят более ответственно подходить к выдаче займов