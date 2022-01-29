Учёный Седых прогнозирует до 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки в Новосибирской области

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По мнению биолога Сергея Седых, в середине февраля в Новосибирской области заболеваемость COVID-19 достигнет пика – ежедневно будут фиксировать по 2-5 тысячи новых случаев коронавируса.

В Новосибирской области под конец января зафиксировали резкий всплеск заболеваемости, об этом свидетельствуют данные оперштаба. Научный сотрудник, кандидат биологических наук Сергей Седых прогнозирует рекордное количество случаев COVID-19 в феврале.

По последним данным, в Новосибирской области ещё 25 января новых заболевших было 261, 26 января – 315, 27 числа – 344, а 28 числа – уже 411. За несколько дней заболеваемость выросла практически в два раза. Однако биолог Сергей Седых уверен, что это далеко не предел.

«Я считаю, на пике заболеваемости цифры будут в десятки раз больше. Может быть, 2000 или даже 5000 случаев в сутки. А пик наступит, по моему мнению, к середине февраля. К марту волна уже спадёт. Я сужу по тому, как это происходит в других странах», – рассказал учёный «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирской области началась пятая волна коронавируса, фиксируется рост числа заболевших среди школьников. В связи с этим власти приняли решение о введении всеобщего карантина у детей. Часть классов отправили на дистанционное обучение, первоклассников – на дополнительные каникулы, а некоторые продолжат учёбу в очном формате. При этом детские сады будут работать в прежнем режиме.