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В Новосибирской области детские сады продолжат работать в пятую волну COVID-19

Фото В Новосибирской области детские сады продолжат работать в пятую волну COVID-19
Фото В Новосибирской области детские сады продолжат работать в пятую волну COVID-19

Фото pixabay.com

Несмотря на распространение новых случаев коронавируса в Новосибирске, детские сады продолжат работу в прежнем режиме.

В Новосибирской области детские сады будут работать в пятую волну коронавируса, несмотря на рост заболеваемости и ограничения в образовательных учреждениях. Об этом на брифинге 28 января сообщил министр образования Сергей Федорчук.

«Детские сады будут работать в полном объёме с соблюдением всех правил. Рост заболеваемости там тоже наблюдается. Будем внимательно следить за ситуацией», – сказал Федорчук.

Напомним, что в регионе массово вводят дистанционное обучение для школьников с 31 января по 14 февраля. Ученики 5–10 классов переходят на карантин и будут учиться из дома, школьники 2–4 классов – продолжают учиться в очном формате, а первоклассники отправляются на дополнительные каникулы.

Остальные учреждения продолжают работать в прежнем режиме, в частности, детские сады, колледжи и вузы – последние могут принимать решение о режиме обучения самостоятельно. Однако группы также могут закрыть на карантин в случае обнаружения заболевших COVID-19 или ОРВИ.

Отметим, что в Новосибирской области резко увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом – по данным на 28 января, в регионе количество заразившихся COVID-19 превысило 400 человек, в то время как раньше показатель держался на уровне 250-270 человек.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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