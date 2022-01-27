В аптеках Новосибирска сформирован запас лекарств от COVID-19 на три месяца

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В четверг, 27 января, в Новосибирске прошёл рейд по проверке городских аптек на наличие лекарственных препаратов от коронавируса.

В аптеках Новосибирска сформирован запас необходимых лекарств от COVID-19 на ближайшие три-четыре месяца. Об этом сообщил операционный директор торговой аптечной сети «Магнит» в Сибири Иван Беккер во время мониторинга лекарств 27 января с замминистром промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максимом Останиным.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Иван Беккер рассказал, что в аптеках увеличили запас лекарств, учитывая опыт 2020 года, когда организации столкнулись с острой нехваткой препаратов. По словам операционного директора, тогда аптеки оказались не готовы к повышенному спросу. Сказалось также географическое расположение Новосибирска – до Сибири доставка препаратов занимает больше времени, чем до европейской части России.

«Если говорить о количестве, у нас примерно трёх-четырёхмесячный товарный запас препаратов в аптеках и на складах, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19 и реабилитации после него. Мы опирались на опыт прошлого года, поэтому заблаговременно подготовили и увеличили запасы. Также мы ежедневно общаемся с поставщиками, у них тоже никаких проблем нет», – заявил Беккер.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По его словам, самая востребованная группа препаратов в этом сезоне — жаропонижающие и противовирусные. Беккер также отметил, что на данный момент не наблюдает всплеска покупательской активности, однако в европейской части России эта волна уже началась. Он прогнозирует рост спроса примерно через две-три недели.

Кроме того, в аптечной сети готовы к резкому всплеску заболеваемости COVID-19. Операционный директор отметил, что в случае необходимости, в аптеках увеличат количество санобработок, а также могут рассмотреть вариант увеличения рабочего дня.

По словам замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максима Останина, на территории Новосибирской области работает 1 270 аптечных организаций, из них порядка 900 находится на территории города.

Напомним, что в Новосибирской области объявили двухнедельные каникулы из-за COVID-19. Кроме того, губернатор Андрей Травников анонсировал новые ограничения, если в регионе ухудшится ситуация с коронавирусом.